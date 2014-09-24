Маханур Гамзатов
№13
Защитник
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Команда
Рязань
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 янв. 1994 (27) лет
Рост
176
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 18:00
Рязань
1 : 2
Мордовия
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 18:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
Рязань
1
Мордовия
2
был в запасе