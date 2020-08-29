Джордан Уильямс
№49
Защитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
6 нояб. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.08.2020 29 авг. 2020 сб 18:30
Арсенал
1(5) : 1(4)
Ливерпуль
29.08.2020 29 авг. 2020 сб 18:30
минуты: 1' - 59'
Суперкубок Англии, Финал
Арсенал
1(5)
Ливерпуль
1(4)
минуты: 1' - 59' / Суперкубок Англии, Финал