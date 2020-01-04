Ли Томлин
№17
Нападающий
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Команда
Кардифф
Гражданство
Англия
Дата рождения
12 янв. 1989 (32) года
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 18:01
Кардифф
2 : 2
Карлайл Юнайтед
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 18:01
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Кардифф
2
Карлайл Юнайтед
2
был в запасе