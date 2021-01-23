Бен Гибсон
№34
Защитник
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Команда
Норвич Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
15 янв. 1993 (28) лет
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:00
Барнсли
1 : 0
Норвич Сити
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Барнсли
1
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 15:00
Норвич Сити
2 : 0
Ковентри
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Норвич Сити
2
Ковентри
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала