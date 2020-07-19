Пабло де Бласис
№16
Нападающий
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Команда
Эйбар
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
4 февр. 1988 (33) года
Рост
165
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.07.2020 19 июля 2020 вс 19:30
Вильярреал
4 : 0
Эйбар
19.07.2020 19 июля 2020 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Вильярреал
4
Эйбар
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
16.07.2020 16 июля 2020 чт 19:30
Эйбар
3 : 1
Вальядолид
90'
90'
90'
90'
90'
90'
16.07.2020 16 июля 2020 чт 19:30
90'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Эйбар
3
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
12.07.2020 12 июля 2020 вс 15:00
Эспаньол
0 : 2
Эйбар
12.07.2020 12 июля 2020 вс 15:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Эспаньол
0
Эйбар
2
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
09.07.2020 09 июля 2020 чт 20:30
Эйбар
0 : 0
Леганес
09.07.2020 09 июля 2020 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Эйбар
0
Леганес
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
06.07.2020 06 июля 2020 пн 23:00
Севилья
1 : 0
Эйбар
06.07.2020 06 июля 2020 пн 23:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
1
Эйбар
0
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
02.07.2020 02 июля 2020 чт 20:30
Эйбар
0 : 2
Осасуна
02.07.2020 02 июля 2020 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Эйбар
0
Осасуна
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
25.06.2020 25 июня 2020 чт 20:30
Эйбар
1 : 0
Валенсия
25.06.2020 25 июня 2020 чт 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Эйбар
1
Валенсия
0
был в запасе
20.06.2020 20 июня 2020 сб 20:30
Хетафе
1 : 1
Эйбар
20.06.2020 20 июня 2020 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
1
Эйбар
1
был в запасе
14.06.2020 14 июня 2020 вс 20:30
Реал
3 : 1
Эйбар
14.06.2020 14 июня 2020 вс 20:30
минуты: 1' - 78'
Испания. Примера, 28 тур
Реал
3
Эйбар
1
минуты: 1' - 78' / Испания. Примера, 28 тур
10.03.2020 10 марта 2020 вт 22:00
Эйбар
1 : 2
Реал Сосьедад
10.03.2020 10 марта 2020 вт 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эйбар
1
Реал Сосьедад
2
был в запасе
07.03.2020 07 марта 2020 сб 15:00
Эйбар
1 : 2
Мальорка
07.03.2020 07 марта 2020 сб 15:00
минуты: 57' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Эйбар
1
Мальорка
2
минуты: 57' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 15:00
Эйбар
3 : 0
Леванте
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 15:00
минуты: 84' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Эйбар
3
Леванте
0
минуты: 84' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 16:00
Эйбар
1 : 1
Бетис
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 16:00
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Эйбар
1
Бетис
1
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 16:00
Сельта
0 : 0
Эйбар
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
0
Эйбар
0
был в запасе
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 23:00
Эйбар
2 : 0
Атлетико
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 23:00
минуты: 80' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Эйбар
2
Атлетико
0
минуты: 80' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:00
Валенсия
1 : 0
Эйбар
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:00
минуты: 71' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Валенсия
1
Эйбар
0
минуты: 71' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 14:00
Эйбар
0 : 1
Хетафе
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Эйбар
0
Хетафе
1
был в запасе
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 18:00
Реал Сосьедад
4 : 1
Эйбар
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
4
Эйбар
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 20:30
Эйбар
0 : 4
Реал
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Эйбар
0
Реал
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 20:30
Леганес
1 : 2
Эйбар
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Леганес
1
Эйбар
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур