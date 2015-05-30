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Стефано Гори
№66
Вратарь
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Команда
Милан
Гражданство
Италия
Дата рождения
9 марта 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2014/2015
30.05.2015
30 мая 2015
сб
21:45
Аталанта
1 : 3
Милан
30.05.2015
30 мая 2015
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
1
Милан
3
был в запасе
17.05.2015
17 мая 2015
вс
13:30
Сассуоло
3 : 2
Милан
17.05.2015
17 мая 2015
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сассуоло
3
Милан
2
был в запасе
09.05.2015
09 мая 2015
сб
21:45
Милан
2 : 1
Рома
09.05.2015
09 мая 2015
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
2
Рома
1
был в запасе
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:00
Палермо
1 : 2
Милан
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Палермо
1
Милан
2
был в запасе
16.03.2015
16 марта 2015
пн
21:00
Фиорентина
2 : 1
Милан
16.03.2015
16 марта 2015
пн
21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Фиорентина
2
Милан
1
был в запасе
07.03.2015
07 марта 2015
сб
22:45
Милан
2 : 2
Верона
07.03.2015
07 марта 2015
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Милан
2
Верона
2
был в запасе
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
22:45
Кьево
0 : 0
Милан
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
0
Милан
0
был в запасе
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
17:00
Милан
2 : 0
Чезена
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
2
Чезена
0
был в запасе
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
14:30
Милан
1 : 1
Эмполи
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
1
Эмполи
1
был в запасе
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
22:45
Ювентус
3 : 1
Милан
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
3
Милан
1
был в запасе
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
22:45
Милан
3 : 1
Парма
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
3
Парма
1
был в запасе
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
21:45
Милан
2 : 0
Кьево
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Милан
2
Кьево
0
был в запасе
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
16:00
Чезена
1 : 1
Милан
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Чезена
1
Милан
1
был в запасе
23.09.2014
23 сент. 2014
вт
21:45
Эмполи
2 : 2
Милан
23.09.2014
23 сент. 2014
вт
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Эмполи
2
Милан
2
был в запасе
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
21:45
Милан
0 : 1
Ювентус
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
0
Ювентус
1
был в запасе