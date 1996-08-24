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Коронавирус
Донис Авдияй
№7
Нападающий
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Команда
Трабзонспор
Гражданство
Косово
Дата рождения
25 авг. 1996 (24) года
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2016/2017
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
Базель
2 : 0
Трабзонспор
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Базель
2
Трабзонспор
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
18:50
Трабзонспор
0 : 1
Хетафе
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
18:50
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Трабзонспор
0
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
20:55
Краснодар
3 : 1
Трабзонспор
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 65'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Краснодар
3
Трабзонспор
1
минуты: 1' - 65' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Трабзонспор
0 : 2
Краснодар
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 72' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Трабзонспор
0
Краснодар
2
минуты: 72' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
Трабзонспор
2 : 2
Базель
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Трабзонспор
2
Базель
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Хетафе
1 : 0
Трабзонспор
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Хетафе
1
Трабзонспор
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур