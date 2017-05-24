Дидрик Бур
№1
Вратарь
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Команда
Зволле
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
24 сент. 1980 (40) лет
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.05.2017 24 мая 2017 ср 21:45
Аякс
0 : 2
Манчестер Юнайтед
24.05.2017 24 мая 2017 ср 21:45
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, Финал
Аякс
0
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе
11.05.2017 11 мая 2017 чт 22:05
Лион
3 : 1
Аякс
11.05.2017 11 мая 2017 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Лион
3
Аякс
1
был в запасе
03.05.2017 03 мая 2017 ср 19:45
Аякс
4 : 1
Лион
03.05.2017 03 мая 2017 ср 19:45
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Аякс
4
Лион
1
был в запасе
20.04.2017 20 апр. 2017 чт 22:05
Шальке-04
3 : 2
Аякс
20.04.2017 20 апр. 2017 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Шальке-04
3
Аякс
2
был в запасе
13.04.2017 13 апр. 2017 чт 22:05
Аякс
2 : 0
Шальке-04
13.04.2017 13 апр. 2017 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Аякс
2
Шальке-04
0
был в запасе
16.03.2017 16 марта 2017 чт 23:05
Аякс
2 : 0
Копенгаген
16.03.2017 16 марта 2017 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Аякс
2
Копенгаген
0
был в запасе
09.03.2017 09 марта 2017 чт 21:00
Копенгаген
2 : 1
Аякс
09.03.2017 09 марта 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Копенгаген
2
Аякс
1
был в запасе
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 21:00
Аякс
1 : 0
Легия
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Аякс
1
Легия
0
был в запасе
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 23:05
Легия
0 : 0
Аякс
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Легия
0
Аякс
0
был в запасе