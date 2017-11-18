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Маурисио (Маурисио дос Сантос Насименто)
№33
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
20 сент. 1988 (32) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2014/2015
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
20:00
Рома
2 : 1
Лацио
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
2
Лацио
1
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:30
Беневенто
1 : 5
Лацио
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Беневенто
1
Лацио
5
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
19:00
Ювентус
1 : 2
Лацио
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Ювентус
1
Лацио
2
был в запасе
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
16:00
Лацио
6 : 1
Сассуоло
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Лацио
6
Сассуоло
1
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:00
Верона
0 : 3
Лацио
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
0
Лацио
3
был в запасе