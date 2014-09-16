Янник Бандовски
№35
Защитник
Подписаться
Команда
Боруссия
Гражданство
Германия
Дата рождения
30 марта 1994 (27) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.09.2014 16 сент. 2014 вт 21:45
Боруссия
2 : 0
Арсенал
16.09.2014 16 сент. 2014 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Боруссия
2
Арсенал
0
был в запасе