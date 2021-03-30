Ханс Ванакен №20 Полузащитник Подписаться

Команда Брюгге

Гражданство Бельгия

Дата рождения 24 авг. 1992 (28) лет

Рост 185

Два года подряд брал награду лучшему футболисту года в Бельгии. Когда такое было прошлый раз – Ванакен еще даже не родился. В 1985-1986 выигрывал Ян Кулеманс.