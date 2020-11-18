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Сергей Игнатович
№35
Вратарь
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Команда
Динамо
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
29 июня 1992 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига с
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
18:00
Албания
3 : 2
Белоруссия
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
18:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 6 тур
Албания
3
Белоруссия
2
был в запасе
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
20:00
Белоруссия
2 : 0
Литва
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
20:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 5 тур
Белоруссия
2
Литва
0
был в запасе
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
Белоруссия
2 : 0
Казахстан
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 4 тур
Белоруссия
2
Казахстан
0
был в запасе
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
19:00
Литва
2 : 2
Белоруссия
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
19:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 3 тур
Литва
2
Белоруссия
2
был в запасе
07.09.2020
07 сент. 2020
пн
17:00
Казахстан
1 : 2
Белоруссия
07.09.2020
07 сент. 2020
пн
17:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 2 тур
Казахстан
1
Белоруссия
2
был в запасе
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
21:45
Белоруссия
0 : 2
Албания
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 1 тур
Белоруссия
0
Албания
2
был в запасе