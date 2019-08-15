Коста Намойнесу
№26
Защитник
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Команда
Спарта
Гражданство
Зимбабве
Дата рождения
6 янв. 1986 (35) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:30
Трабзонспор
2 : 1
Спарта
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Трабзонспор
2
Спарта
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 19:00
Спарта
2 : 2
Трабзонспор
16'
16'
16'
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 19:00
16'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Спарта
2
Трабзонспор
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд