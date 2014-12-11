Мойзес (Мойзес Лима Магалхаес)
№88
Полузащитник
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Команда
Риека
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
17 марта 1988 (33) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
Севилья
1 : 0
Риека
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
минуты: 1' - 71'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Севилья
1
Риека
0
минуты: 1' - 71' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
Риека
2 : 0
Стандард
26'
26'
26'
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
26'
минуты: 1' - 89'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Риека
2
Стандард
0
минуты: 1' - 89' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
Фейеноорд
2 : 0
Риека
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
минуты: 1' - 61'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Фейеноорд
2
Риека
0
минуты: 1' - 61' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
Риека
3 : 1
Фейеноорд
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 89'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Риека
3
Фейеноорд
1
минуты: 1' - 89' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
Риека
2 : 2
Севилья
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 88'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Риека
2
Севилья
2
минуты: 1' - 88' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
Стандард
2 : 0
Риека
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
минуты: 63' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Стандард
2
Риека
0
минуты: 63' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур