Йосип Иванчич
№28
Нападающий
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Команда
Риека
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
29 марта 1991 (30) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
Севилья
1 : 0
Риека
90'
90'
90'
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
минуты: 76' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Севилья
1
Риека
0
минуты: 76' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
Стандард
2 : 0
Риека
90'
90'
90'
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
минуты: 81' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Стандард
2
Риека
0
минуты: 81' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур