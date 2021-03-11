Ахмед Хассан
№99
Нападающий
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Команда
Олимпиакос
Гражданство
Египет
Дата рождения
5 марта 1993 (28) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.03.2021 11 марта 2021 чт 23:00
Олимпиакос
1 : 3
Арсенал
11.03.2021 11 марта 2021 чт 23:00
минуты: 77' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Олимпиакос
1
Арсенал
3
минуты: 77' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
ПСВ
2 : 1
Олимпиакос
88'
88'
88'
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
88'
минуты: 80' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
ПСВ
2
Олимпиакос
1
минуты: 80' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
Олимпиакос
4 : 2
ПСВ
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
минуты: 80' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Олимпиакос
4
ПСВ
2
минуты: 80' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала