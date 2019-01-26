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Эммануэль Боатенг
№21
Нападающий
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Команда
Гражданство
Гана
Дата рождения
23 мая 1996 (25) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
15:00
Севилья
5 : 0
Леванте
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 76'
Испания. Примера, 21 тур
Севилья
5
Леванте
0
минуты: 1' - 76' / Испания. Примера, 21 тур
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
14:00
Атлетико
1 : 0
Леванте
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Атлетико
1
Леванте
0
был в запасе
04.01.2019
04 янв. 2019
пт
21:00
Леванте
2 : 2
Жирона
04.01.2019
04 янв. 2019
пт
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Леванте
2
Жирона
2
был в запасе
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
20:30
Райо Вальекано
2 : 1
Леванте
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Райо Вальекано
2
Леванте
1
был в запасе
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
14:00
Эйбар
4 : 4
Леванте
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эйбар
4
Леванте
4
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
20:30
Уэска
2 : 2
Леванте
74'
74'
74'
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
20:30
74'
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Уэска
2
Леванте
2
был в запасе
09.11.2018
09 нояб. 2018
пт
23:00
Леванте
1 : 3
Реал Сосьедад
13'
13'
13'
09.11.2018
09 нояб. 2018
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Леванте
1
Реал Сосьедад
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
18:15
Вильярреал
1 : 1
Леванте
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
1
Леванте
1
был в запасе
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:30
Леванте
2 : 0
Леганес
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
2
Леганес
0
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
14:00
Реал
1 : 2
Леванте
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
14:00
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Реал
1
Леванте
2
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
17:15
Хетафе
0 : 1
Леванте
22'
22'
22'
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
0
Леванте
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
27.09.2018
27 сент. 2018
чт
21:00
Вальядолид
2 : 1
Леванте
27.09.2018
27 сент. 2018
чт
21:00
минуты: 68' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Вальядолид
2
Леванте
1
минуты: 68' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
13:00
Леванте
2 : 6
Севилья
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
13:00
минуты: 61' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
2
Севилья
6
минуты: 61' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
17:15
Эспаньол
1 : 0
Леванте
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Эспаньол
1
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
13:00
Леванте
2 : 2
Валенсия
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
13:00
минуты: 1' - 69'
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
2
Валенсия
2
минуты: 1' - 69' / Испания. Примера, 3 тур