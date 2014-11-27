Нуну Лопеш
№13
Защитник
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Команда
Аполлон
Гражданство
Португалия
Дата рождения
19 дек. 1986 (34) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
Динамо
2 : 0
Риу Аве
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Динамо
2
Риу Аве
0
был в запасе
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
Риу Аве
2 : 2
Стяуа
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Риу Аве
2
Стяуа
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
Стяуа
2 : 1
Риу Аве
27'
27'
27'
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Стяуа
2
Риу Аве
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
Ольборг
1 : 0
Риу Аве
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Ольборг
1
Риу Аве
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
Риу Аве
0 : 3
Динамо
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Риу Аве
0
Динамо
3
был в запасе