Обби Уларе
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Стандард
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
8 янв. 1996 (25) лет
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
Стандард
2 : 2
Бенфика
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Стандард
2
Бенфика
2
был в запасе
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
Стандард
2 : 1
Лех
26'
45'
26'
45'
26'
45'
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Стандард
2
Лех
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
Лех
3 : 1
Стандард
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
минуты: 73' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Лех
3
Стандард
1
минуты: 73' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
Бенфика
3 : 0
Стандард
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 70'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Бенфика
3
Стандард
0
минуты: 1' - 70' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур