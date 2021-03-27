Брэндон Мехеле
№44
Защитник
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Команда
Брюгге
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
28 янв. 1993 (28) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
Чехия
1 : 1
Бельгия
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Чехия
1
Бельгия
1
был в запасе