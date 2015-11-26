Пабло Мацца
№7
Нападающий
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Команда
Астерас
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
21 дек. 1987 (33) года
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
Спарта
1 : 0
Астерас
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Спарта
1
Астерас
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
Астерас
2 : 0
АПОЭЛ
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Астерас
2
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
АПОЭЛ
2 : 1
Астерас
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 88'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
АПОЭЛ
2
Астерас
1
минуты: 1' - 88' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
Шальке-04
4 : 0
Астерас
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 59'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Шальке-04
4
Астерас
0
минуты: 1' - 59' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
Астерас
1 : 1
Спарта
2'
55'
2'
55'
2'
55'
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
2'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Астерас
1
Спарта
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур