Неманья Койич
№9
Нападающий
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Команда
Партизан
Гражданство
Сербия
Дата рождения
3 февр. 1999 (22) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
Партизан
0 : 0
Астерас
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
минуты: 89' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Партизан
0
Астерас
0
минуты: 89' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
Тоттенхэм
1 : 0
Партизан
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Тоттенхэм
1
Партизан
0
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
Астерас
2 : 0
Партизан
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Астерас
2
Партизан
0
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур