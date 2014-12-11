Предраг Лука
№7
Нападающий
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Команда
Партизан
Гражданство
Сербия
Дата рождения
11 мая 1988 (33) года
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
Партизан
0 : 0
Астерас
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
минуты: 81' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Партизан
0
Астерас
0
минуты: 81' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
Тоттенхэм
1 : 0
Партизан
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Тоттенхэм
1
Партизан
0
был в запасе
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
Бешикташ
2 : 1
Партизан
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Бешикташ
2
Партизан
1
был в запасе
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
Астерас
2 : 0
Партизан
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Астерас
2
Партизан
0
был в запасе
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
Партизан
0 : 0
Тоттенхэм
86'
86'
86'
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
минуты: 85' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Партизан
0
Тоттенхэм
0
минуты: 85' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур