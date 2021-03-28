Робин Лод
№17
Полузащитник
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Команда
Панатинаикос
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
17 апр. 1993 (28) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Украина
1 : 1
Финляндия
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Украина
1
Финляндия
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Финляндия
2 : 2
Босния и Герцеговина
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 77'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Финляндия
2
Босния и Герцеговина
2
минуты: 1' - 77' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур