Демба Саваж
№8
Полузащитник
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Команда
ХИК
Гражданство
Гамбия
Дата рождения
17 июня 1988 (32) года
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
ХИК
2 : 1
Торино
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ХИК
2
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
Торино
2 : 0
ХИК
83'
83'
83'
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Торино
2
ХИК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
ХИК
0 : 3
Брюгге
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
ХИК
0
Брюгге
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
Копенгаген
2 : 0
ХИК
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 77'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Копенгаген
2
ХИК
0
минуты: 1' - 77' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур