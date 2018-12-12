Николас Кастильо
№15
Нападающий
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Команда
Гражданство
Чили
Дата рождения
14 февр. 1993 (28) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2018 12 дек. 2018 ср 23:00
Бенфика
1 : 0
АЕК
12.12.2018 12 дек. 2018 ср 23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Бенфика
1
АЕК
0
был в запасе
27.11.2018 27 нояб. 2018 вт 23:00
Бавария
5 : 1
Бенфика
27.11.2018 27 нояб. 2018 вт 23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Бавария
5
Бенфика
1
был в запасе
07.11.2018 07 нояб. 2018 ср 23:00
Бенфика
1 : 1
Аякс
07.11.2018 07 нояб. 2018 ср 23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Бенфика
1
Аякс
1
был в запасе
02.10.2018 02 окт. 2018 вт 22:00
АЕК
2 : 3
Бенфика
02.10.2018 02 окт. 2018 вт 22:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
АЕК
2
Бенфика
3
был в запасе
19.09.2018 19 сент. 2018 ср 22:00
Бенфика
0 : 2
Бавария
19.09.2018 19 сент. 2018 ср 22:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Бенфика
0
Бавария
2
был в запасе