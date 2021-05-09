Хосе Искьердо
№19
Нападающий
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Команда
Брайтон & Хов
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
7 июля 1992 (28) лет
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.05.2021 09 мая 2021 вс 14:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Брайтон & Хов
09.05.2021 09 мая 2021 вс 14:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вулверхэмптон
2
Брайтон & Хов
1
был в запасе
01.05.2021 01 мая 2021 сб 17:00
Брайтон & Хов
2 : 0
Лидс
01.05.2021 01 мая 2021 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Брайтон & Хов
2
Лидс
0
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 22:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Брайтон & Хов
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 22:00
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Брайтон & Хов
0
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 22:00
Челси
0 : 0
Брайтон & Хов
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Челси
0
Брайтон & Хов
0
был в запасе
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:15
Брайтон & Хов
0 : 0
Эвертон
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Брайтон & Хов
0
Эвертон
0
был в запасе
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 21:30
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Брайтон & Хов
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 21:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Манчестер Юнайтед
2
Брайтон & Хов
1
был в запасе
20.03.2021 20 марта 2021 сб 23:00
Брайтон & Хов
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
20.03.2021 20 марта 2021 сб 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Брайтон & Хов
3
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Саутгемптон
1 : 2
Брайтон & Хов
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Саутгемптон
1
Брайтон & Хов
2
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 23:00
Брайтон & Хов
1 : 2
Лестер Сити
06.03.2021 06 марта 2021 сб 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Брайтон & Хов
1
Лестер Сити
2
был в запасе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 22:15
Брайтон & Хов
1 : 0
Тоттенхэм
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Брайтон & Хов
1
Тоттенхэм
0
был в запасе