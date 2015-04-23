Дарио ван ден Бейс
№6
Защитник
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Команда
Хераклес
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
12 сент. 1995 (25) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.04.2015 23 апр. 2015 чт 22:05
Днепр
1 : 0
Брюгге
23.04.2015 23 апр. 2015 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Днепр
1
Брюгге
0
был в запасе
16.04.2015 16 апр. 2015 чт 22:05
Брюгге
0 : 0
Днепр
16.04.2015 16 апр. 2015 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Брюгге
0
Днепр
0
был в запасе