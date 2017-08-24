Лоран Де Бок
№28
Защитник
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Команда
Сандерленд
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
7 нояб. 1992 (28) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 21:00
АЕК
3 : 0
Брюгге
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
АЕК
3
Брюгге
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 21:45
Брюгге
0 : 0
АЕК
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Брюгге
0
АЕК
0
был в запасе