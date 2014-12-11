Аурелиан Кицу
№20
Полузащитник
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Команда
Астра
Гражданство
Румыния
Дата рождения
25 марта 1991 (30) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
Зальцбург
5 : 1
Астра
53'
53'
53'
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
минуты: 1' - 57'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Зальцбург
5
Астра
1
минуты: 1' - 57' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
Астра
1 : 0
Динамо
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Астра
1
Динамо
0
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
Астра
1 : 1
Селтик
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Астра
1
Селтик
1
был в запасе
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
Селтик
2 : 1
Астра
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Селтик
2
Астра
1
был в запасе
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
Динамо
5 : 1
Астра
82'
82'
82'
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
82'
минуты: 57' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Динамо
5
Астра
1
минуты: 57' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур