Кука (Жаилтон Алвес Миранда)
№10
Нападающий
Подписаться
Команда
Белененсеш
Гражданство
Кабо-Верде
Дата рождения
2 авг. 1989 (31) год
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
Фиорентина
1 : 0
Белененсеш
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
минуты: 56' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Фиорентина
1
Белененсеш
0
минуты: 56' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
Белененсеш
0 : 0
Лех
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Белененсеш
0
Лех
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
Белененсеш
0 : 2
Базель
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
минуты: 1' - 83'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Белененсеш
0
Базель
2
минуты: 1' - 83' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
Базель
1 : 2
Белененсеш
45'
45'
45'
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
45'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Базель
1
Белененсеш
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
Белененсеш
0 : 4
Фиорентина
42'
42'
42'
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 63'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Белененсеш
0
Фиорентина
4
минуты: 1' - 63' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
Лех
0 : 0
Белененсеш
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
минуты: 63' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Лех
0
Белененсеш
0
минуты: 63' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур