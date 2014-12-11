Абдул Аджагун
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
10 февр. 1993 (28) лет
Рост
165
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
Панатинаикос
1 : 1
Эшторил
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
минуты: 1' - 61'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Панатинаикос
1
Эшторил
1
минуты: 1' - 61' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
Панатинаикос
2 : 3
ПСВ
11'
11'
11'
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
11'
минуты: 1' - 72'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Панатинаикос
2
ПСВ
3
минуты: 1' - 72' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
ПСВ
1 : 1
Панатинаикос
90'
90'
90'
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
минуты: 24' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
ПСВ
1
Панатинаикос
1
минуты: 24' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
Эшторил
2 : 0
Панатинаикос
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Эшторил
2
Панатинаикос
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
Панатинаикос
1 : 2
Динамо
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Панатинаикос
1
Динамо
2
был в запасе