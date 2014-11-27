Панайотис Спиропулос
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Греция
Дата рождения
21 авг. 1992 (28) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 19:00
Динамо
2 : 1
Панатинаикос
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Динамо
2
Панатинаикос
1
был в запасе