Костас Коцарис
№61
Вратарь
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Команда
Панатинаикос
Гражданство
Греция
Дата рождения
25 июля 1996 (24) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
Панатинаикос
1 : 1
Эшторил
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Панатинаикос
1
Эшторил
1
был в запасе