Флорентен Погба
№19
Защитник
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Команда
Рига
Гражданство
Гвинея
Дата рождения
19 авг. 1990 (30) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.01.2018 24 янв. 2018 ср 20:30
Труа
1(4) : 1(3)
Сент-Этьен
36'
36'
36'
24.01.2018 24 янв. 2018 ср 20:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/16 финала
Труа
1(4)
Сент-Этьен
1(3)
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/16 финала