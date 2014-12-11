Намир Юсифов
№7
Полузащитник
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Команда
Карабах
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
14 июня 1986 (34) года
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 20:00
Карабах
0 : 0
Интер
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 20:00
минуты: 43' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Карабах
0
Интер
0
минуты: 43' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
Сент-Этьен
1 : 1
Карабах
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
минуты: 1' - 76'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Сент-Этьен
1
Карабах
1
минуты: 1' - 76' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 20:00
Карабах
1 : 2
Днепр
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 77'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Карабах
1
Днепр
2
минуты: 1' - 77' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
Днепр
0 : 1
Карабах
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Днепр
0
Карабах
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
Интер
2 : 0
Карабах
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 55'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Интер
2
Карабах
0
минуты: 1' - 55' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 19:00
Карабах
0 : 0
Сент-Этьен
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Карабах
0
Сент-Этьен
0
был в запасе