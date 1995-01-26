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Серхи Сампер
№26
Полузащитник
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Команда
Барселона
Гражданство
Испания
Дата рождения
20 янв. 1995 (26) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
20:30
Лас-Пальмас
1 : 2
Эйбар
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
20:30
минуты: 1' - 71'
Испания. Примера, 18 тур
Лас-Пальмас
1
Эйбар
2
минуты: 1' - 71' / Испания. Примера, 18 тур
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
18:15
Реал Сосьедад
2 : 2
Лас-Пальмас
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
2
Лас-Пальмас
2
был в запасе
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
20:30
Лас-Пальмас
0 : 2
Леванте
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Лас-Пальмас
0
Леванте
2
был в запасе
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
22:45
Реал
3 : 0
Лас-Пальмас
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Реал
3
Лас-Пальмас
0
был в запасе
30.10.2017
30 окт. 2017
пн
23:00
Лас-Пальмас
1 : 3
Депортиво
30.10.2017
30 окт. 2017
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Лас-Пальмас
1
Депортиво
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур