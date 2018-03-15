Дерлис Гонсалес
№17
Нападающий
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Команда
Сантос
Гражданство
Парагвай
Дата рождения
20 марта 1994 (27) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.03.2018 15 марта 2018 чт 21:00
Динамо
0 : 2
Лацио
15.03.2018 15 марта 2018 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Динамо
0
Лацио
2
был в запасе
08.03.2018 08 марта 2018 чт 23:05
Лацио
2 : 2
Динамо
08.03.2018 08 марта 2018 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Лацио
2
Динамо
2
был в запасе
22.02.2018 22 февр. 2018 чт 21:00
Динамо
0 : 0
АЕК
22.02.2018 22 февр. 2018 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Динамо
0
АЕК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
15.02.2018 15 февр. 2018 чт 23:05
АЕК
1 : 1
Динамо
15.02.2018 15 февр. 2018 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
АЕК
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала