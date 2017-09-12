Давиде Калла
№33
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
6 окт. 1984 (36) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.09.2017 12 сент. 2017 вт 21:45
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Базель
12.09.2017 12 сент. 2017 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Манчестер Юнайтед
3
Базель
0
был в запасе