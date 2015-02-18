Ахмед Хамуди
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Египет
Дата рождения
30 июля 1990 (30) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.02.2015 18 февр. 2015 ср 22:45
Базель
1 : 1
Порту
18.02.2015 18 февр. 2015 ср 22:45
минуты: 83' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 1/8 финала
Базель
1
Порту
1
минуты: 83' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 1/8 финала