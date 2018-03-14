Талиска (Андерсон Соуза Консейсао)
№94
Нападающий
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Команда
Бешикташ
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
1 февр. 1994 (27) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.03.2018 14 марта 2018 ср 20:00
Бешикташ
1 : 3
Бавария
14.03.2018 14 марта 2018 ср 20:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Бешикташ
1
Бавария
3
был в запасе
20.02.2018 20 февр. 2018 вт 22:45
Бавария
5 : 0
Бешикташ
20.02.2018 20 февр. 2018 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Бавария
5
Бешикташ
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала