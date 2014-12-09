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Коронавирус
Сезар (Сезар Энрике Мартинс)
№3
Защитник
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Команда
Фламенго
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
28 дек. 1992 (28) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
09.12.2014
09 дек. 2014
вт
22:45
Бенфика
0 : 0
Байер
09.12.2014
09 дек. 2014
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Бенфика
0
Байер
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
26.11.2014
26 нояб. 2014
ср
20:00
Зенит
1 : 0
Бенфика
26.11.2014
26 нояб. 2014
ср
20:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Зенит
1
Бенфика
0
был в запасе
04.11.2014
04 нояб. 2014
вт
22:45
Бенфика
1 : 0
Монако
04.11.2014
04 нояб. 2014
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Бенфика
1
Монако
0
был в запасе
22.10.2014
22 окт. 2014
ср
21:45
Монако
0 : 0
Бенфика
22.10.2014
22 окт. 2014
ср
21:45
минуты: 79' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Монако
0
Бенфика
0
минуты: 79' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур