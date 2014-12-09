Сезар (Сезар Энрике Мартинс)
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Фламенго
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
28 дек. 1992 (28) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.12.2014 09 дек. 2014 вт 22:45
Бенфика
0 : 0
Байер
09.12.2014 09 дек. 2014 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Бенфика
0
Байер
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
26.11.2014 26 нояб. 2014 ср 20:00
Зенит
1 : 0
Бенфика
26.11.2014 26 нояб. 2014 ср 20:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Зенит
1
Бенфика
0
был в запасе
04.11.2014 04 нояб. 2014 вт 22:45
Бенфика
1 : 0
Монако
04.11.2014 04 нояб. 2014 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Бенфика
1
Монако
0
был в запасе
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 21:45
Монако
0 : 0
Бенфика
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 21:45
минуты: 79' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Монако
0
Бенфика
0
минуты: 79' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур