Хорхе Бенитес
№27
Нападающий
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Команда
Крус Асуль
Гражданство
Парагвай
Дата рождения
2 сент. 1992 (28) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.02.2015 26 февр. 2015 чт 23:05
Олимпиакос
2 : 2
Днепр
26.02.2015 26 февр. 2015 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Олимпиакос
2
Днепр
2
был в запасе
19.02.2015 19 февр. 2015 чт 21:00
Днепр
2 : 0
Олимпиакос
19.02.2015 19 февр. 2015 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Днепр
2
Олимпиакос
0
был в запасе