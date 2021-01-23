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Антонио Маццотта
№23
Защитник
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Команда
Кротоне
Гражданство
Италия
Дата рождения
2 авг. 1989 (31) год
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2020/2021
2014/2015
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
22:45
Фиорентина
2 : 1
Кротоне
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
2
Кротоне
1
был в запасе
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Кротоне
4 : 1
Беневенто
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Кротоне
4
Беневенто
1
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
Верона
2 : 1
Кротоне
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
2
Кротоне
1
был в запасе
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:00
Сассуоло
4 : 1
Кротоне
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Сассуоло
4
Кротоне
1
был в запасе
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
Кротоне
0 : 2
Милан
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Кротоне
0
Милан
2
был в запасе
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
Дженоа
4 : 1
Кротоне
32'
32'
32'
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
4
Кротоне
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 1 тур