Бруно Перес
№33
Полузащитник
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Команда
Рома
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
1 марта 1990 (31) год
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 21:45
Рома
2 : 0
Лацио
16'
16'
16'
15.05.2021 15 мая 2021 сб 21:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
2
Лацио
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
Интер
3 : 1
Рома
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
3
Рома
1
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 19:00
Рома
5 : 0
Кротоне
09.05.2021 09 мая 2021 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
5
Кротоне
0
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 21:45
Сампдория
2 : 0
Рома
02.05.2021 02 мая 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Сампдория
2
Рома
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 19:00
Кальяри
3 : 2
Рома
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 33 тур
Кальяри
3
Рома
2
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 33 тур
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 19:30
Рома
1 : 1
Аталанта
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 19:30
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
1
Аталанта
1
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 19:00
Торино
3 : 1
Рома
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
3
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
Рома
1 : 0
Болонья
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
1
Болонья
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Сассуоло
2 : 2
Рома
69'
69'
69'
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
69'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
2
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 22:45
Рома
0 : 2
Наполи
21.03.2021 21 марта 2021 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
0
Наполи
2
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Парма
2 : 0
Рома
32'
32'
32'
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
2
Рома
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:30
Рома
1 : 0
Дженоа
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 86'
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
1
Дженоа
0
минуты: 1' - 86' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Фиорентина
1 : 2
Рома
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
1
Рома
2
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:45
Рома
1 : 2
Милан
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:45
минуты: 62' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
1
Милан
2
минуты: 62' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 22:45
Беневенто
0 : 0
Рома
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Беневенто
0
Рома
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 14:30
Рома
3 : 0
Удинезе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 14:30
минуты: 87' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3
Удинезе
0
минуты: 87' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:00
Ювентус
2 : 0
Рома
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:00
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Ювентус
2
Рома
0
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 22:45
Рома
3 : 1
Верона
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 22:45
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
3
Верона
1
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:00
Рома
4 : 3
Специя
87'
87'
87'
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:00
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
4
Специя
3
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 22:45
Лацио
3 : 0
Рома
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 22:45
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
3
Рома
0
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур