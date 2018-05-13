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Сэм МакКуин
№45
Защитник
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Команда
Саутгемптон
Гражданство
Англия
Дата рождения
6 февр. 1995 (26) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2014/2015
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:00
Саутгемптон
0 : 1
Манчестер Сити
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Саутгемптон
0
Манчестер Сити
1
был в запасе
08.05.2018
08 мая 2018
вт
21:45
Суонси
0 : 1
Саутгемптон
08.05.2018
08 мая 2018
вт
21:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Суонси
0
Саутгемптон
1
был в запасе
05.05.2018
05 мая 2018
сб
19:30
Эвертон
1 : 1
Саутгемптон
05.05.2018
05 мая 2018
сб
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Эвертон
1
Саутгемптон
1
был в запасе
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
14:30
Саутгемптон
2 : 3
Челси
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Саутгемптон
2
Челси
3
был в запасе
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
20:30
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Саутгемптон
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Манчестер Юнайтед
0
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
26.12.2017
26 дек. 2017
вт
15:30
Тоттенхэм
5 : 2
Саутгемптон
26.12.2017
26 дек. 2017
вт
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Тоттенхэм
5
Саутгемптон
2
был в запасе
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 1
Хаддерсфилд Таун
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Саутгемптон
1
Хаддерсфилд Таун
1
был в запасе
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
23:00
Манчестер Сити
2 : 1
Саутгемптон
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Сити
2
Саутгемптон
1
был в запасе
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
16:30
Саутгемптон
4 : 1
Эвертон
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
16:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Саутгемптон
4
Эвертон
1
был в запасе
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
18:00
Саутгемптон
0 : 1
Бернли
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Саутгемптон
0
Бернли
1
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:30
Брайтон & Хов
1 : 1
Саутгемптон
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон & Хов
1
Саутгемптон
1
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
19:30
Саутгемптон
1 : 0
Вест Бромвич
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Саутгемптон
1
Вест Бромвич
0
был в запасе
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
18:00
Саутгемптон
2 : 2
Ньюкасл Юнайтед
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Саутгемптон
2
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
17:00
Саутгемптон
0 : 2
Уотфорд
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Саутгемптон
0
Уотфорд
2
был в запасе
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
17:00
Хаддерсфилд Таун
0 : 0
Саутгемптон
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
17:00
минуты: 74' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Хаддерсфилд Таун
0
Саутгемптон
0
минуты: 74' - 90' / Англия. Премьер-лига, 3 тур
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
17:00
Саутгемптон
3 : 2
Вест Хэм
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Саутгемптон
3
Вест Хэм
2
был в запасе
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
17:00
Саутгемптон
0 : 0
Суонси
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
17:00
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Саутгемптон
0
Суонси
0
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-лига, 1 тур