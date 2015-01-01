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Адам Смит
№31
Вратарь
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Команда
Мэнсфилд Таун
Гражданство
Англия
Дата рождения
23 нояб. 1992 (28) лет
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
01.01.2015
01 янв. 2015
чт
18:00
Ливерпуль
2 : 2
Лестер Сити
01.01.2015
01 янв. 2015
чт
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Ливерпуль
2
Лестер Сити
2
был в запасе
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
18:00
Халл Сити
0 : 1
Лестер Сити
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Халл Сити
0
Лестер Сити
1
был в запасе
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
Лестер Сити
1 : 2
Тоттенхэм
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Лестер Сити
1
Тоттенхэм
2
был в запасе
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
18:00
Вест Хэм
2 : 0
Лестер Сити
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Вест Хэм
2
Лестер Сити
0
был в запасе
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
18:00
Лестер Сити
0 : 1
Манчестер Сити
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Лестер Сити
0
Манчестер Сити
1
был в запасе
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
18:00
Саутгемптон
2 : 0
Лестер Сити
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Саутгемптон
2
Лестер Сити
0
был в запасе
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
18:00
Лестер Сити
0 : 1
Вест Бромвич
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Лестер Сити
0
Вест Бромвич
1
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
19:30
Суонси
2 : 0
Лестер Сити
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Суонси
2
Лестер Сити
0
был в запасе