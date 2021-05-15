Андрюс Рукас
№6
Защитник
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Команда
Енисей
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 сент. 1996 (24) года
Рост
186
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
Енисей
2 : 1
Иртыш
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
Енисей
2
Иртыш
1
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 13:00
Томь
1 : 0
Енисей
08.05.2021 08 мая 2021 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Томь
1
Енисей
0
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:00
Енисей
1 : 1
Чертаново
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Енисей
1
Чертаново
1
был в запасе
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 19:00
Нижний Новгород
1 : 2
Енисей
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Нижний Новгород
1
Енисей
2
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 13:00
Енисей
4 : 2
Спартак-2
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Енисей
4
Спартак-2
2
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 13:00
Енисей
1 : 2
Оренбург
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Енисей
1
Оренбург
2
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Чайка
0 : 1
Енисей
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чайка
0
Енисей
1
был в запасе
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
Енисей
2 : 0
СКА-Хабаровск
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Енисей
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
Енисей
1 : 2
Балтика
28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
минуты: 86' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Енисей
1
Балтика
2
минуты: 86' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
Енисей
0 : 1
Акрон
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Енисей
0
Акрон
1
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Торпедо
0 : 1
Енисей
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Торпедо
0
Енисей
1
был в запасе
10.03.2021 10 марта 2021 ср 15:00
Енисей
6 : 0
Шинник
10.03.2021 10 марта 2021 ср 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Енисей
6
Шинник
0
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 13:00
Енисей
1 : 4
Волгарь
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Енисей
1
Волгарь
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
Иртыш
1 : 0
Динамо
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
минуты: 89' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Иртыш
1
Динамо
0
минуты: 89' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Спартак-2
1 : 2
Иртыш
79'
79'
79'
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 73' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Спартак-2
1
Иртыш
2
минуты: 73' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 14:00
Иртыш
0 : 1
Нижний Новгород
47'
47'
47'
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Иртыш
0
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 16:00
Иртыш
1 : 0
Акрон
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Иртыш
1
Акрон
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 16:00
Иртыш
0 : 2
Торпедо
53'
53'
53'
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Иртыш
0
Торпедо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 17:00
Динамо
0 : 3
Иртыш
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Динамо
0
Иртыш
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 16:30
Иртыш
1 : 2
Чертаново
46'
46'
46'
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Иртыш
1
Чертаново
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур