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Арутюн Григорян
№91
Полузащитник
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 мая 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Краснодар-2
0 : 1
Текстильщик
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 54'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Краснодар-2
0
Текстильщик
1
минуты: 1' - 54' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
17:00
Алания
3 : 1
Краснодар-2
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Алания
3
Краснодар-2
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
Краснодар-2
1 : 1
Нефтехимик
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 37'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Краснодар-2
1
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 37' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
Динамо
2 : 1
Краснодар-2
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 82'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Динамо
2
Краснодар-2
1
минуты: 1' - 82' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Краснодар-2
2 : 0
Иртыш
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Краснодар-2
2
Иртыш
0
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
14:30
Томь
1 : 1
Краснодар-2
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
14:30
минуты: 62' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Томь
1
Краснодар-2
1
минуты: 62' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
02.04.2021
02 апр. 2021
пт
14:00
Краснодар-2
1 : 0
Чертаново
32'
32'
32'
02.04.2021
02 апр. 2021
пт
14:00
минуты: 1' - 33'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Краснодар-2
1
Чертаново
0
минуты: 1' - 33' / Россия. ФНЛ, 34 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Краснодар-2
1 : 1
Акрон
90'
90'
90'
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
90'
минуты: 55' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Краснодар-2
1
Акрон
1
минуты: 55' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
19:00
Торпедо
4 : 2
Краснодар-2
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
19:00
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Торпедо
4
Краснодар-2
2
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
13:00
Краснодар-2
1 : 1
Крылья Советов
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Краснодар-2
1
Крылья Советов
1
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
13:00
Краснодар-2
0 : 4
Алания
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
13:00
минуты: 1' - 71'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Краснодар-2
0
Алания
4
минуты: 1' - 71' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
Нефтехимик
5 : 0
Краснодар-2
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нефтехимик
5
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
Краснодар-2
2 : 3
Нижний Новгород
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 63'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Краснодар-2
2
Нижний Новгород
3
минуты: 1' - 63' / Россия. ФНЛ, 13 тур