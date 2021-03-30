Озан Туфан №8 Полузащитник Подписаться

Команда Фенербахче

Гражданство Турция

Дата рождения 23 марта 1995 (26) лет

Рост 182

Уже забивал на Евро – это случилось пять лет назад. На Евро-2016 Туфан забил Чехии.